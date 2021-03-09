Минспорт опроверг увольнение Матыцина

Министерство спорта России опровергло информацию о том, что глава ведомства Олег Матыцин подал заявление об отставке. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что министр написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

«Данная информация не соответствует действительности»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Минспорта.

Олег Матыцин возглавляет Минспорта с января 2020 года. С 2015 года он занимает пост президента Международной федерации университетского спорта.

В публикации Baza говорилось, что министр решил уволиться после недавних задержаний спортивных чиновников. Напомним, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, экс глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, а также заместитель директора департамента управделами и контроля Минспорта России Антонина Кузнецова обвиняются в организации особо крупной растраты.

Подробности — в материале “Ъ” «Спортивную чиновницу отправили домой».