Иск владельцев бюро переводов к Навальному оставлен без движения

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск владельцев бюро переводов Ex Libris Олега и Геннадия Егоровых против оппозиционера Алексея Навального, в котором требовали удалить его YouTube-канал и взыскать с него 10 млн руб. за организацию несанкционированных акций. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел суда.

Соответчиком по иску выступает компания Google, которая владеет YouTube. По мнению истцов, акции сторонников Алексея Навального, прошедшие 23, 31 и 2 февраля, затруднили доступ в офис бюро переводов в Москве и тем самым нанесли компании ущерб.

Оставление иска без движения означает наличие в нем нарушений. Геннадий Егоров заявил агентству «РИА Новости», что иск будет исправлен и подан заново.

Во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, было остановлено дорожное движение и заблокированы транспортные коммуникации, после чего было возбуждено уголовное дело. Аналогичное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов также возбудили и после акций 31 января. По данным уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в столице задержали около 5 тыс. человек.

В феврале российские граждане перечислили минимум 30 млн руб. в поддержку оштрафованных участников протестов, помогающих им правозащитников и освещавших акции журналистов. Деньги собирали в ходе YouTube-трансляций, благотворительных аукционов и просто призывов в соцсетях. Организаторы сборов считают, что такая гражданская солидарность говорит о потребности общества «восстанавливать справедливость безопасным способом».

Подробнее — в материале “Ъ” «"Я не ожидала, что деньги соберутся так быстро"».