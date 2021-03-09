Роспоспотребнадзор: вода в притоках Оби в ХМАО после аварии на трубопроводе соответствует норме

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проверило наличие нефтепродуктов в притоках реки Обь, где в субботу, 6 марта, произошла авария. Пробы были взяты в протоках «Каювская» и «Чумпас» в Лангепасе. Как сообщила пресс-служба ведомства, мониторинг показал, что концентрация нефтепродуктов в притоках реки не превышает допустимую норму.

Напомним, вечером 6 марта на участке подводного трубопровода компании «СибурТюменьГаз» произошел пропуск пропан-бутана, в результате чего возник пожар. Площадь пожара составляла до 1 тыс. кв. метров. Участок протяженностью 1,5 км является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). К настоящему времени компания закончила утилизацию продуктов газопереработки из аварийного участка. Участок был отсечен, линейные краны закрыты.

После аварии в «СибурТюменьГазе» заявили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Ростехнадзор усомнился в заявлениях о безвредности аварии. Проверки также организовали региональное следственное управление СКР и прокуратура Нижневартовского района.

Михаил Мананников