ФАС разрешила «Региону» купить НПФ «Сафмар»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ИК «Ленинградское адажио» (принадлежит мажоритарному акционеру группы «Регион»—«Россиум» Сергею Сударикову) о приобретении у ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) крупнейшего частного НПФ «Сафмар», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства.

Договор купли-продажи предполагает диапазон цены сделки 20–24 млрд руб. Чтобы продать фонд, СФИ высвободил акции НПФ из залога у банка ВТБ. Сейчас фонд также «расчищает» свой портфель и реализует акции «Русснефти», «Сафмар финансовые инвестиции» и ОВК.

НПФ «Сафмар» занимает в России девятое место по активам (более 270 млрд руб.). По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) он входит в топ-6, объем пенсионных накоплений — 260 млрд руб. Клиентами фонда по ОПС являются 3,8 млн человек. СФИ задумался о продаже НПФ в первой половине 2020 года, для чего в качестве консультанта выбрал «ВТБ Капитал». О том, что НПФ купит «Регион»—«Россиум», источники “Ъ” сообщали в феврале.

На данный момент пенсионный дивизион группы «Регион»—«Россиум» включает шесть НПФ. Сейчас группа планирует еще одну покупку НПФ. Документы об одобрении сделки по приобретению Оборонно-промышленного фонда им. В. В. Ливанова уже поданы в ФАС.

Подробнее о продаже НПФ — в материале “Ъ” «Пенсионного дивизиону прибыло».