«СибурТюменьГаз» закончил утилизацию углеводородов из аварийного продуктопровода

«СибурТюменьГаз» закончил утилизацию продуктов газопереработки из аварийного участка продуктопровода на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где в выходные случилась авария.

Как сообщили в пресс-службе компании, на 22:00 8 марта был прекращен выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига.

«На Оби есть точечное остаточное тление на снегу. Для безопасности населения и недопущения случаев выхода на лед берега реки контролируются сотрудниками службы безопасности предприятия и оперативными службами Нижневартовского района. В ближайшее время, в координации с надзорными органами, планируется приступить к обследованию участка газопродуктопровода», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, вечером 6 марта на подводном переходе через реку Обь газопровода «Нижневартовский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ» произошел пропуск пропан-бутана с последующим кратковременным возгоранием. По информации АО «СибурТюменьГаз», рисков для населения и окружающей среды нет. При этом в Ростехнадзоре усомнились в заявлениях о безвредности аварии. Прокуратура Нижневартовского района начала проверку. Генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания отсутствуют. Следователи начали проверку по факту пожара на газопроводе.