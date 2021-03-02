На Кубани продажи автомобилей Lada в январе 2021 года выросли на 30%

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 824 автомобиля Lada. Это на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат Инфо».

По этому показателю регион занимает шестое место в России. Больше всего автомобилей Lada в первый месяц 2021 года продали в Башкортостане (1393), Татарстане (1192) и Самарской области (1105). Всего в России продажи автомобилей Lada в январе 2021 года составили 23,9 тыс. штук – на 6,8% больше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 57,7 тыс. подержанных автомобилей Lada. Это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин