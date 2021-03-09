Трамп разрешил использовать его имя Республиканской партии для сбора средств

45-й президент США Дональд Трамп согласился на использование Республиканской партией его имени для сбора средств. Он сообщил об этом председателю Национального комитета Республиканской партии Ронне Макдэниел, передает Bloomberg. Ранее Politico сообщило, что экс-президента возмутило, что его именем могут пользоваться республиканцы, выступавшие за импичмент.

По информации Bloomberg, господин Трамп решил дать согласие после того, как ему сообщили, что у партии есть право ссылаться на публичных фигур по Конституции. Ожидается, что 45-й президент примет участие в мероприятии по сбору средств в отеле неподалеку от его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

По информации Politico, юристы Дональда Трампа в конце прошлой недели потребовали у Национального комитета Республиканской партии, Национального комитета партии США в Конгрессе и Национального сенатского комитета партии немедленно прекратить использовать в агитации фамилию и образ 45-го президента. Господина Трампа возмутило, что даже те законодатели-республиканцы, которые проголосовали за импичмент, могут без его согласия использовать его имя в политической агитации.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».