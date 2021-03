Артистов отправили на выборы

8 марта станет известно имя артиста, который будет представлять Россию на «Евровидении». О том, как в этом году проходит отбор и увеличивает ли он шансы страны на победу в конкурсе, рассказывает Борис Барабанов.

В 2020 году на 65-е «Евровидение» от России должна была ехать петербургская группа Little Big. Конкурс отменили, но песня «Uno» стала международным хитом, и по итогам заочного состязания конкурсных номеров Россия все же выиграла. «Uno» — самый популярный клип на YouTube-канале конкурса за всю его историю.

Little Big был лучшим вариантом представительства России на «Евровидении». И за год ничего не изменилось. У группы есть три важных конкурентных преимущества как в своем отечестве, так и на европейской сцене. Во-первых, Little Big — талантливые хитмейкеры. В ход идет все: первобытный рейв, поп 1970-х, детские песенки, дикие танцы. Во-вторых, они умеют снимать вирусные видео. На данный момент клип на песню «Skibidi» в YouTube посмотрели более полумиллиарда раз. Наконец, у Little Big большая аудитория за рубежом. Группа заработала ее еще до успеха «Skibidi», разъезжая по Европе с концертами. Это важно, так как голосовать за соотечественников мы не можем, а можем только надеяться на голоса иностранных зрителей. Так зачем чинить то, что хорошо работает?

Тем не менее в этом году наша страна возвращается к практике национальных отборов. Выбирать делегата на конкурс будут зрители «Первого канала», руководствуясь коротким списком, который пока официально нигде не обнародован. Отбор пройдет 8 марта в ходе национального голосования в прямом телеэфире. Эта процедура будет реализована в России впервые за десять лет.

На протяжении десяти лет посланца России назначал телеканал, ответственный за представительство страны на конкурсе (в этом качестве у нас по очереди выступают «Первый» и «Россия»). Все это время процедура отправки делегатов на «Евровидение» подвергалась критике. А в качестве положительного примера комментаторы приводили национальный отбор, который регулярно практикует Украина. Там из него делают азартное телешоу, которое проходит в несколько этапов и привлекает большую аудиторию.

«В этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения"»,— цитирует пресс-релиз «Первого канала» заявление главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Юрия Аксюты. При этом в документе нет информации о том, сколько артистов вошли в шорт-лист отбора и кто они. Нет и данных о том, как составлялся этот шорт-лист. Согласно телепрограмме на 8 марта, шоу продлится всего час. В нем, надо понимать, есть место для голосования и обсуждений, то есть в коротком списке пять-шесть имен. И каждый из претендентов получит огромную дозу зрительского внимания, даже если не выиграет национальный отбор. Эти пять-шесть артистов, по сути, уже выиграли.

Слухи не заставили себя долго ждать. Многие СМИ растиражировали новость Telegram-канала Super.ru о том, что в шорт-лист вошли Моргенштерн, Егор Крид, Niletto, группа Therr Maitz и дуэт «2Маши». Пресс-служба «Первого канала» эту новость не подтверждает, вполне может быть, что это был «слив» в пользу одного из названных артистов. Однако этот список — хороший повод обсудить сам принцип выбора артиста для конкурса европейской песни.

Есть два принципа выдвижения делегата на «Евровидение».

Первый — поддержка аффилированного с каналом артиста. На рынке музыкального телевещания равноудаленных игроков нет, и у каждого канала есть давние партнеры, постоянные поставщики контента и просто любимцы. «Евровидение» — лишний способ подлить масла в огонь их популярности внутри страны. Тогда «слитый» список вполне может иметь что-то общее с правдой.

Второй принцип основан на желании действительно обыграть европейских конкурентов. Тогда надо посылать тех, кто имеет большую аудиторию за рубежом. В этом смысле России в помощь правило, согласно которому страну не обязательно должны представлять ее граждане. Мы вполне можем рассчитывать на номинанта Grammy казахского диджея Иманбека и на вирусно популярных в мире белорусов Intelligency и Molchat Doma. Хорошим вариантом была бы украинка Maruv, которая в 2019 году рассорилась с Национальной общественной телекомпанией Украины и отказалась от участия в конкурсе. Ее знают и в Европе, и за океаном.

В любом случае имя российского представителя мы узнаем уже 8 марта. Сам конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Если все будет хорошо.