«Такому началу года я очень рад» Теннисист Андрей Рублев о своей победе на турнире в Роттердаме

В воскресенье в Роттердаме на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, состязании Ассоциации теннисиcтов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €1,1 млн,— россиянин Андрей Рублев выиграл свой восьмой за карьеру и четвертый подряд на турнирах категории 500 титул. А в понедельник по дороге на следующий турнир в Доху он рассказал корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову о финале против венгра Мартона Фучовича, оценил старт нынешнего сезона и объяснил, почему в ближайшее время не намерен пропускать ни одной турнирной недели.

— Даниил Медведев и Александр Зверев, входившие в Роттердаме в число фаворитов, но проигравшие в первом круге, жаловались на медленное покрытие и тяжелые мячи. Для вас такие условия игры в зале тоже были немного непривычными?

— Трудно сказать. Возможно, в какой-то степени да. Я тоже играл не на максимальных скоростях, немного медленнее, и бил по мячу не так, как обычно. Но в итоге мне удалось показать хороший теннис и выиграть турнир. Выходит, мне жаловаться не на что.

— Самым серьезным вашим соперником за неделю оказался грек Стефанос Циципас, с которым вы встречались в полуфинале. Можно ли назвать тот матч досрочным финалом?

— Если только с точки зрения рейтинга соперника. Но в принципе для меня оказались тяжелыми все пять матчей, начиная с первого круга. Трудным был и второй матч против Энди Маррея, в четвертьфинале против Жереми Шарди пришлось отыграть все три сета, а в финале у меня были большие сложности в первой партии. Я даже сомневался, смогу ли ее выиграть.

— Показалось, что в начале финала против Мартона Фучовича на качестве вашей игры отразилась давившая ответственность. Это было действительно так?

— Да. Я очень нервничал и переживал. В первом сете пришлось как следует потрудиться, но я доволен, что смог справиться с эмоциями и психологическим давлением.

— На турнирах категории 500 вы выиграли 20 матчей подряд. Более продолжительные победные серии на них имеют только Роджер Федерер — 28 матчей — и Энди Маррей — 21. Попробуете обойти британца и швейцарца?

— Честное слово, никогда не думаю о подобных вещах. А до начала турнира в Роттердаме даже ничего не слышал об этих сериях. В конце концов, между этими турнирами у меня были и поражения, так что по большому счету какая разница? Выигрывать хочется всегда. А дальше уж как сложится.

— Как вы в целом оцениваете для себя начало нынешнего сезона?

— Как нереально хорошее.

Мы выиграли ATP Cup, потом я дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема и уже выиграл один личный титул. Поэтому такому началу года я очень рад.

Главное сейчас — продолжать работать и совершенствоваться.

— Сейчас вы играете в Дохе, где будете защищать прошлогодний титул, затем — в Дубае и Майами, после чего сразу же начнете в Марбелье грунтовый сезон. Стоило ли заявляться на этот небольшой турнир, учитывая, что дальше в календаре Монте-Карло и Барселона? Не боитесь переиграть и к остальным главным грунтовым турнирам подойти уставшим?

— Между Дубаем и Майами будет пауза в несколько дней. К тому же нет никакой гарантии, что я в Майами пройду по сетке очень далеко.

Если мне это удастся, то действительно будет казаться, что турниры для меня идут без перерыва.

Но я посовещался со своей командой, и мы решили, что Марбелья может стать хорошей подготовкой к Монте-Карло. Все-таки на грунте я не выступал очень давно, и начинать турнир категории Masters 1000 лучше не после недели обычных тренировок, а имея за плечами небольшой подготовительный турнир.