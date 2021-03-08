«Такому началу года я очень рад»

В воскресенье в Роттердаме на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, состязании Ассоциации теннисиcтов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €1,1 млн,— россиянин Андрей Рублев выиграл свой восьмой за карьеру и четвертый подряд на турнирах категории 500 титул. А в понедельник по дороге на следующий турнир в Доху он рассказал корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову о финале против венгра Мартона Фучовича, оценил старт нынешнего сезона и объяснил, почему в ближайшее время не намерен пропускать ни одной турнирной недели.
— Даниил Медведев и Александр Зверев, входившие в Роттердаме в число фаворитов, но проигравшие в первом круге, жаловались на медленное покрытие и тяжелые мячи. Для вас такие условия игры в зале тоже были немного непривычными?
— Трудно сказать. Возможно, в какой-то степени да. Я тоже играл не на максимальных скоростях, немного медленнее, и бил по мячу не так, как обычно. Но в итоге мне удалось показать хороший теннис и выиграть турнир. Выходит, мне жаловаться не на что.
— Самым серьезным вашим соперником за неделю оказался грек Стефанос Циципас, с которым вы встречались в полуфинале. Можно ли назвать тот матч досрочным финалом?
— Если только с точки зрения рейтинга соперника. Но в принципе для меня оказались тяжелыми все пять матчей, начиная с первого круга. Трудным был и второй матч против Энди Маррея, в четвертьфинале против Жереми Шарди пришлось отыграть все три сета, а в финале у меня были большие сложности в первой партии. Я даже сомневался, смогу ли ее выиграть.
— Показалось, что в начале финала против Мартона Фучовича на качестве вашей игры отразилась давившая ответственность. Это было действительно так?
— Да. Я очень нервничал и переживал. В первом сете пришлось как следует потрудиться, но я доволен, что смог справиться с эмоциями и психологическим давлением.
— На турнирах категории 500 вы выиграли 20 матчей подряд. Более продолжительные победные серии на них имеют только Роджер Федерер — 28 матчей — и Энди Маррей — 21. Попробуете обойти британца и швейцарца?
— Честное слово, никогда не думаю о подобных вещах. А до начала турнира в Роттердаме даже ничего не слышал об этих сериях. В конце концов, между этими турнирами у меня были и поражения, так что по большому счету какая разница? Выигрывать хочется всегда. А дальше уж как сложится.
— Как вы в целом оцениваете для себя начало нынешнего сезона?
— Как нереально хорошее.
Мы выиграли ATP Cup, потом я дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема и уже выиграл один личный титул. Поэтому такому началу года я очень рад.
Главное сейчас — продолжать работать и совершенствоваться.
— Сейчас вы играете в Дохе, где будете защищать прошлогодний титул, затем — в Дубае и Майами, после чего сразу же начнете в Марбелье грунтовый сезон. Стоило ли заявляться на этот небольшой турнир, учитывая, что дальше в календаре Монте-Карло и Барселона? Не боитесь переиграть и к остальным главным грунтовым турнирам подойти уставшим?
— Между Дубаем и Майами будет пауза в несколько дней. К тому же нет никакой гарантии, что я в Майами пройду по сетке очень далеко.
Если мне это удастся, то действительно будет казаться, что турниры для меня идут без перерыва.
Но я посовещался со своей командой, и мы решили, что Марбелья может стать хорошей подготовкой к Монте-Карло. Все-таки на грунте я не выступал очень давно, и начинать турнир категории Masters 1000 лучше не после недели обычных тренировок, а имея за плечами небольшой подготовительный турнир.