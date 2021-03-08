«Газпром» впервые поставил «зеленый» СПГ в Европу

«Газпром» осуществил первую поставку углеродно-нейтрального («зеленого») сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение получателя груза Shell Global LNG, это первая поставка такого газа в Европу в целом.

Доставку груза осуществил танкер LNG Megrez, который пришел в терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Там на него перегрузили партию газа с завода «Ямал СПГ».

Ранее сообщалось, что «Газпром» ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ. Уже сейчас они заполнены лишь на треть. Аналитики допускают, что объем поставок «Газпрома» в Европу увеличится на 10–15 млрд кубометров в 2021 году.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" прокачивает лето».