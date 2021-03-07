Росрыболовство начало расследование аварии на трубопроводе в ХМАО

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после аварии на газопроводе. Представители ведомства оценивают причиненный ущерб, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

«Нижнеобским ТУ Росрыболовства возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов.— “Ъ”) и 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.— “Ъ”)»,— цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства. Специалисты Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» начнут сбор образцов воды, почвы и гидробионтов после появления доступа непосредственно к месту аварии.

О пожаре в акватории Оби недалеко от Нижневартовска, случившемся после аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза», стало известно 6 марта. При пожаре пострадал один человек. На данный момент возгорание ликвидировано. По данным Ростехнадзора, на участке трубопровода, на котором произошла авария, могло находиться около 700 тонн широкой фракции легких углеводородов. По факту аварии проводится процессуальная проверка.