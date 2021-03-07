Россиянин Махачев одержал победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянин Ислам Махачев победил представителя США Дрю Добера в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе UFC Fight Night 259. Поединок в легком весе состоял из трех раундов. Махачев победил болевым приемом в третьем раунде.

По итогам UFC Fight Night 186 на счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Поединок в рамках UFC Fight Night 259 был для него первым с 2019 года. 32-летний Добер одержал 23 побед и 10 поражений.

Позднее в воскресенье россиянин Петр Ян будет защищать звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Его соперником будет американец Алджамейн Стерлинг.

О защите главного чемпионского титула в MMA — в материале “Ъ” «Петр Ян попробует сохранить и приумножить».