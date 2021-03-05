Петр Ян попробует сохранить и приумножить

Завтра российский боец Петр Ян будет впервые защищать добытое в прошлом году звание чемпиона UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в категории до 61 кг. Чтобы отстоять его, Яну предстоит справиться с американцем Алджамейном Стерлингом, который, в отличие от предыдущего оппонента, знаменитого бразильца Жозе Алду, демонстрировал в последних боях признаки не увядания, а скорее расцвета.

Вообще, бой, который состоится в Лас-Вегасе,— чисто формально очень значимое событие для российского спорта. Есть лишь два отечественных бойца, обладающих главными чемпионскими титулами в MMA — титулами UFC. Первый — это великий Хабиб Нурмагомедов, который еще осенью завершил карьеру, пока вроде бы не собирается менять решение и титул сохраняет, кажется, лишь потому, что президенту промоушена Дейне Уайту никак не смириться с тем фактом, что такого популярного, такого востребованного бойца, икону жанра ни за что не вернуть в октагон.

Второй чемпион — это как раз полулегковес Петр Ян, сделавший стремительную карьеру. Свое звание он добыл в июле прошлого года в седьмом поединке в UFC. Это очень быстрое восхождение. А выиграл он его, шокировав темпом, частотой ударов бразильскую легенду MMA Жозе Алду.

При этом полноценного звездного статуса Петр Ян, несмотря на свой успех и эффектность стилистики, в которой он был достигнут, еще все-таки не заработал. Показательный момент: анонсируя самые вкусные составные части субботнего турнира UFC 259, ESPN акцентировал внимание не на Яне, а на другом россиянине, пока титулов не имеющем, Исламе Махачеве, который дерется с Дрю Доубером и которого американские эксперты позиционируют как возможного наследника Хабиба Нурмагомедова. Про Яна с таким восторгом пока не говорят, но очевидно, что оценка его таланта легко может резко скакнуть вверх после хороших боев с хорошими противниками. Ну, вот такими, как Алджамейн Стерлинг.

Правда, если исходить именно из бэкграунда, то Стерлинг может показаться проходным соперником на фоне Алду, который был чемпионом и в своей карьере победил кучу знаменитостей. Американец — известный боец, но к creme de la creme смешанных единоборств его никогда не относили. Спортсмен, переживший трудное детство (недавно он довольно откровенно рассказал о нем в документалке), нашел спасение от абьюза в занятиях борьбой, а потом — в различных разновидностях тех единоборств, где можно и бороться, и бить.

В UFC он выступает давно — с 2014 года. И вот наконец дотерпел до шанса посражаться за чемпионское звание. Но вполне вероятно, для Петра Яна он может оказаться оппонентом опаснее, чем Жозе Алду. Дело в том, что при всех своих несомненных заслугах бразильский ветеран перед боем с Яном уже демонстрировал явные признаки увядания, многими подмеченные. Он встретился с россиянином, проиграв два поединка подряд, а отзывы аналитиков о его состоянии были весьма скептическими.

С Алджамейном Стерлингом все совершенно иначе. Он демонстрировал скорее признаки расцвета, с точки зрения возраста — 31 год,— кстати, абсолютно логичного. Его сложности в MMA — это достаточно давняя история. Потерпев в 2017 году поражение от Марлона Мораэса, Стерлинг выиграл пять следующих поединков, все — убедительно, доказывая свою универсальность: неплох в стойке, очень неплох в партере, может давить, может защищаться, а высокий, почти как у средневеса, рост позволяет работать на дистанции. А прошлогодний противник Кори Сэндхаген не продержался с ним и раунда, прежде чем нарваться на удушающий прием. Собственно, та победа, чересчур яркая, чересчур стильная, что ли, и стала для UFC веским поводом наградить Стерлинга претендентским статусом.

Алексей Доспехов