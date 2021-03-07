Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене Воробьева

Московский городской суд начал рассматривать дело бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщил представитель суда. Он уточнил, что дело слушается в общем порядке.

«Московский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Воробьева Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена)»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Он отметил, что заседания проходят в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела документов под грифом «совершенно секретно».

ФСБ задержала Александра Воробьева в 2019 году в Москве, суть обвинений в его адрес не разглашалась. Источники “Ъ” сообщали, что его проверяли на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности РФ.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин сменил постпреда в УрФО. Место Николая Цуканова, помощником которого был господин Воробьев, занял бывший глава Минстроя Владимир Якушев. Один из источников “Ъ”, близких к администрации президента, утверждает, что ареста Александра Воробьева было достаточно, чтобы поставить крест на карьере господина Цуканова.

О возможных причинах смены постпреда на Урале — в материале “Ъ” «Владимир Якушев вернулся в круг друзей».