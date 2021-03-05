Роскомнадзор ожидает штрафов для соцсетей из-за призывов к участию в протестах

В суды поступили протоколы в отношении большинства социальных сетей и платформ, которых Роскомнадзор намеревался привлечь к ответственности за неудаление призывов к участию в акциях протеста среди несовершеннолетних, сообщил Роскомнадзор. Ведомство ожидает, что платформы будут оштрафованы.

«На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube… В ходе поочередного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ»,— указано на сайте Роскомнадзора. По его сообщению, протоколы в отношении TikTok и Telegram были составлены, но еще не поступили в суды.

Ранее мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы оштрафовали Mail.ru Group на сумму 4 млн руб. в связи с призывами, опубликованными в социальной сети «Одноклассники». Пресс-служба соцсети сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января и 2 февраля. Перед первой акцией Роскомнадзор предупредил соцсети о штрафах от 800 тыс. до 4 млн руб. за распространение призывов к участию среди несовершеннолетних.