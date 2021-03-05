Преступное легкомыслие оценили штрафом

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о взрыве на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин», который произошел осенью 2018 года при его строительстве. Рабочего «Адмиралтейских верфей» Константина Гомзикова признали виновным, приговорили к штрафу в 50 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, а в отношении второго сотрудника Максима Туленкова дело было прекращено в связи с примирением сторон. Ущерб от прогремевшего взрыва составил почти 400 млн руб., но его почти полностью покрыла страховка.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд города огласил приговор в отношении строителя кораблей АО «Адмиралтейские верфи» Константина Гомзикова, который участвовал в возведении дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600. В ноябре 2018 года на судне произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП на верфях поступило 27 ноября около 19:00. Очаг возгорания располагался в котельном отделении: горели две палубы строящегося ледокола. В результате происшествия пострадал один человек — он получил многочисленные ожоги.

К утру следующего дня правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Фигурантами возбужденного дела стали двое строителей кораблей отдела ОС-2 Максим Туленков и Константин Гомзиков. По версии следствия, они проявили преступное легкомыслие и без достаточных к тому оснований выдали сотрудникам нескольких цехов «Адмиралтейских верфей» и подрядной организации ООО ГСИ СНЕЭМА 19 разрешений на производство газорезательных, сварочных, электросварочных работ. Главная проблема состояла в том, что в помещении на верхней палубе, где эти работы проходили, днем ранее была начата, но не завершена приемка тяжелого топлива.

В день взрыва Константин Гомзиков выдал еще десять аналогичных разрешений на проведение огневых работ.

Все это привело к критическому нагреву топливной цистерны, вызвало интенсивное испарение тяжелого топлива и увеличение давления на внутренние стенки резервуара.

В итоге вечером 27 ноября на верфях прогремел взрыв. Общий ущерб АО «Адмиралтейские верфи» составил более 423 млн руб.

Суд прекратил уголовное преследование Максима Туленкова из-за примирения сторон, а Константина Гомзикова приговорил к штрафу в 50 тыс. руб., но от ответственности тоже освободил. По вмененному преступлению истекли сроки давности. Ущерб от взрыва был компенсирован страховщиками.

Это не первое уголовное дело, связанное со строительством «Виктора Черномырдина». В прошлом году Октябрьский райсуд приговорил старшего мастера ООО ГСИ СНЭМА Максима Хвалина к году лишения свободы условно за гибель рабочего на ледоколе в августе 2019 года. По версии следствия, рабочий знал, что электроцепь в помещении «Виктора Черномырдина» не обесточена, не получены согласования с заказчиком работ на их выполнение, но, несмотря на это, дал указание устранить замечания, выявленные отделом технического контроля АО «Адмиралтейские верфи». К работам 15 августа прошлого года приступил его коллега, начавший устранять контакт кабеля с металлоконструкцией. Во время этих действий он получил повреждение техническим электричеством и скончался.

Помимо года условного лишения свободы с осужденного взыскали более 1,2 млн руб. компенсации в пользу потерпевшей стороны.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» 25 МВт вошел в состав флота в ноябре прошлого года. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Контракт на строительство этого ледокола на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе был заключен в 2011 году за 7,94 млрд руб. Длина судна — 147 м, ширина — 29 м, наибольшая осадка — 9,7 м, ледопроходимость — до двух метров, автономность плавания — 60 суток. Численность экипажа и спецперсонала — 128 человек. Ледокол может использоваться как для линейных работ, так и самостоятельно проводить суда, осуществлять буксировку судов, оказывать помощь судам и участвовать в поисково-спасательных операциях, проводить подводно-технические работы, выполнять функции пожарного судна, проводить экспедиции в Арктике и Антарктике и т. д. Судно должно было быть сдано в конце 2015 года, но по разным причинам сроки неоднократно переносились. В 2017 году для увеличения темпов строительства ледокол был отправлен на достройку на «Адмиралтейские верфи».

Марина Царева, Санкт-Петербург