У ВВП нашлись «конкуренты»

80-летняя москвичка обнаружила инвестфонд, который владеет активами, превышающими половину ВВП страны. Организация из Екатеринбурга — «Вогульский пайщик» — привлекает новых инвесторов и обещает им доходность до 20%. Компания заверяет, что сотрудничает с правительством, Советом федерации и вкладывает в инфраструктурные проекты и IT-технологии. Что это за компания? И можно ли с ней разбогатеть? Выясняла Светлана Белова.

Уральская компания «Вогульский пайщик» принимает взносы от 500 тыс. до 70 млн руб. Также есть валютные программы. За эти деньги клиенты получают паи с доходностью от 7,5% до 16% годовых — для физлиц. А юридические лица могут заработать 20%, с возможностью помесячной выплаты дивидендов.

Щедрому предложению поверила 80-летняя москвичка. Женщина пришла в банк, чтобы снять со счета около 2,5 млн руб. и стать вогульским пайщиком. Сотрудников банка насторожило, что женщина пришла в сопровождении не родственников, а посторонних людей, и они на всякий случай позвонили сыну. Он приехал и остановил инвестпроект.

Тем не менее на сайте компании указано, что ее пайщиками уже считаются почти 500 тыс. человек и около 9 тыс. юридических лиц.

Само Международное потребительское общество существует 16 лет и сотрудничает с весьма серьезными структурами, например, с Министерством обороны. Но по какой-то причине об этой успешной финансовой махине до сих пор обывателям неизвестно.

Дело в том, что подобные компании обычно ведут скрытую агитацию, как бы передают информацию только своим, пояснил корреспондент “Ъ” Максим Бeйлов: «Они нигде не кричат, мол, приходите к нам. За исключением того, что некие граждане, которые представляются то сотрудниками, то пайщиками этого общества, рассказывают, какое это прекрасное общество, как оно борется с бедностью, всячески помогает людям».

Пайщикам предлагают вложиться в разные бизнесы: от производства нано-кварца до строительства целой деревни. Сроки и доходность инвестиций тоже разнятся. Безопасность сбережений гарантируют. Бизнес, вероятно, и впрямь, успешный. Активы превышают 60 трлн руб., это больше половины ВВП России.

“Ъ FM” дозвонился до «Вогульского пайщика». Не под запись сотрудник Ярослав пояснил, что активы общества считаются не в деньгах. 60 трлн руб. — это металлургические заводы, колхозы и прочие крупные объекты, которые стали пайщиками. Но даже беглого взгляда на информацию о компании из открытых источников достаточно, чтобы понять, что финансовый гигант липовый, отметил партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко: «Баланс полностью нулевой, то есть нет ни активов, ни займов, ни вложений, ничего кроме кредиторской задолженности. У обычной нормальной компании, которая ведет какую-либо деятельность, такого быть в принципе не может — это первое. Второе — по любым другим источникам типа “Спарк”, Facebook и так далее, мы видим, что есть только отчетность за 2019 год, что означает, что у компания никаких 16 лет деятельности, конечно, нет. То есть как юрлицо оно могло быть зарегистрировано давно, но совершенно не означает, что оно все это время вело деятельность. Третье — один из пайщиков находится в личном банкротстве, это тоже аргумент, наверное, не в пользу».

Однако непрофессионалу разобраться в этом трудно. Внешне подобные компании часто выглядят убедительно — качественный сайт, упомянуты связи с солидными ведомствами, в сети есть отзывы довольных клиентов. Как правило, все это рассчитано на небогатых людей, которые хотят немного подзаработать, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «У нас большая проблема в отношении так называемых кредитных кооперативов, которые, по большому счету, представляют собой финансовые пирамиды.

Они достаточно быстро исчезают из реестра Банка России, при этом привлекают средства, быстро банкротятся и ориентируют свою деятельность на людей, которые не разбираются в инвестициях, особенно старшего возраста, в среднем на кооператив приходится 250-400 людей».

Юристы подчеркивают, что мошенническая схема очевидна. Но крупных скандалов с пострадавшими от действий «Вогульского пайщика» за все эти годы не было — агрессивную маркетинговую политику не ведут, ставки предлагают в тех же рамках, что и ломбарды или МФО. У Центробанка, прокуратуры или других контролирующих органов к уральской компании претензий нет, подчеркнул Сергей Демченко: «Формально закон не нарушается. Запретов никаких нет. То есть они не создают микрофинансовые организации, потому что для этого есть закон, есть порядок их создания, соответствующий контроль органов. А такие компании создаются в той форме, которая не предусматривает специального контроля. Соответственно, есть общий надзор со стороны прокуратуры за соблюдением какой-то законной деятельности. Таких компаний много, и объем юридических лиц очень большой, поэтому злоумышленники пользуются тем, что государственные органы, к сожалению, сразу этого не видят».

Возможно, Центробанк заинтересуется дополнительной услугой, которую предлагает «Вогульский пайщик». Заполнив анкеты и ответив на семь вопросов, пользователю обещают предоставить список из 15 банков, которые готовятся к закрытию.