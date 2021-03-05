Во Владимире участник акции в поддержку Навального получил три года за нападение на полицейского

Ленинский районный суд Владимира приговорил к трем годам колонии общего режима жителя закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Радужный Виталия Тимофеенко, который 23 января на акции протеста в поддержку Алексея Навального во Владимире распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что суд при вынесении наказания согласился с позицией гособвинения. Адвокат господина Тимофеенко Анатолий Шувалов на звонок “Ъ” не ответил.

Уголовное дело в отношении Виталия Тимофеенко было возбуждено 25 января. По данным гособвинения, в ходе акции протеста на Театральной площади подсудимый «с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников органов полиции умышленно распылил одному из полицейских в лицо газоперцовую смесь "Шок", чем причинил вред его здоровью».

Акция протеста в поддержку Алексея Навального во Владимире была несогласованной. По разным оценкам, в ней приняли участие до 2 тыс. человек.

О том, как прошла акция в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве, читайте в материале “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль