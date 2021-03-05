Суд обязал Навального выплатить 500 тыс. руб. Пригожину по иску о защите достоинства

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил один из исков бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному, сообщила пресс-служба связанной с господином Пригожиным компании «Конкорд». Суд постановил взыскать с оппозиционера 500 тыс. руб. компенсации и сумму госпошлину, а также обязать его удалить с YouTube-канала «Навальный Live» сведения, порочащие репутацию бизнесмена.

«Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале "Навальный Live" путём публикации резолютивной части решения. Кроме того, Алексея Навального обязали выплатить Евгению Викторовичу компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. и государственную пошлину»,— сообщила пресс-служба «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

В карточке дела на сайте Люблинского суда отражено, что 5 марта суд завершил рассмотрение дела, однако его состояние на момент публикации не актуализировано.

К концу 2020 года в районных судах Москвы было зарегистрировано несколько исков Евгения Пригожина к Алексею Навальному и его соратникам, касающихся высказываний в адрес господина Пригожина на канале «Навальный Live». Общая сумма требований составила 77 млн руб. 10 марта Люблинский суд рассмотрит иск к Алексею Навальному и Владимиру Милову. В рамках иска предприниматель рассчитывал получить с каждого из оппозиционеров компенсацию в 5 млн руб.

О других исках к соратникам Алексея Навального — в материале “Ъ” «Евгений Пригожин займется питанием оппозиции».