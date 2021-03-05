На Кубани количество многодетных семей за пять лет выросло в 1,5 раза

В Краснодарском крае по итогам 2020 года насчитывалась 81 тыс. семей, воспитывающих трех и более и детей. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По данным администрации региона, за пять лет их число выросло в 1,5 раза: по итогам 2015 года на Кубани проживало 55 тыс. многодетных семей.

«Важно, что с каждым годом в крае становится больше многодетных семей. Это особая гордость Кубани, и мы должны создать для них комфортные условия»,- отметил глава региона.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года стало известно, что в Краснодарском крае для многодетных семей сформируют 5 тыс. земельных участков. Участки будут выдаваться без привязки к регистрации и сразу в собственность.

С начала текущего года ежемесячная выплата семьям, при рождении третьего или последующего ребенка, составила в Краснодарском крае 11 114 руб. В 2020 году размер выплаты составлял 10 766 руб. Родители получают поддержку до достижения ребенком возраста трех лет.

По итогам 2020 года Кубань вновь вошла в тройку лидеров по темпам рождаемости. За 12 месяцев в крае родились 59,3 тыс. детей, включая 767 двоен и пять троен.

Алексей Белянин