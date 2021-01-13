На Кубани многодетным семьям выделят 5 тысяч земельных участков

В Краснодарском крае для многодетных семей сформируют 5 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба краевой администрации. Работа уже началась.

Как рассказал вице-губернатор Сергей Болдин, по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе изменен принцип предоставления земель многодетным семьям: участки выдаются без привязки к регистрации и сразу в собственность.

По словам замглавы Кубани, в Горячем Ключе состоялась первая в этом году процедура распределения земельных участков между состоящими на учете 40 многодетными семьями, в течение 2021 года запланировано еще 40. Все участки расположены в станице Саратовской. Обеспечить их необходимой инфраструктурой (дороги, свет, газ, канализация) планируют в течение ближайших лет. На эти цели по линии краевого минсельхоза выделена первая субсидия в размере 18,5 млн руб.

Наталья Решетняк