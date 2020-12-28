Выплата многодетным семьям на Кубани в 2021 году составит 11 114 рублей

С будущего года ежемесячная выплата семьям, при рождении третьего или последующего ребенка, составит в Краснодарском крае 11 114 руб. В 2020 году размер выплаты составлял 10 766 руб. Родители получают поддержку до достижения ребенком возраста 3-х лет.

Как сообщили в краевой администрации, размер выплаты по закону должен быть равен величине прожиточного минимума на ребенка, установленной в регионе. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки уже воспользовались свыше 34,4 тыс. семей Краснодарского края.

Право на выплату имеют нуждающиеся многодетные семьи, являющиеся гражданами России и зарегистрированные в Краснодарском крае. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать 18 447 руб., что составляет 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в крае за II квартал 2020 года.

Василий Хитрых