Карточку многократного победителя Super Bowl Тома Брейди продали за рекордные $1,3 млн

В четверг, 4 марта, на онлайн-аукционе PWCC была продана коллекционная карточка семикратного победителя Super Bowl — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США — Тома Брейди. Сумма сделки оказалась рекордной — $1,32 млн. Продана была карточка с автографом Тома Брейди, выпущенная в 2000 году, когда он впервые участвовал в чемпионате НФЛ. После того как в феврале команда «Тампа-Бей», в которой играл Брейди, победила в Super Bowl, игрок стал рекордсменом по числу выигранных финалов: он выигрывал Super Bowl семь раз, в том числе в текущем году.

Подобные карточки — распространенный предмет коллекционирования, их цена нередко достигает сотен тысяч долларов. Предыдущий рекорд был поставлен в феврале, когда за $861 тыс. была продана карточка другого участника чемпионатов НФЛ — Патрика Махоумса. Другая карточка Брейди была продана в январе за $556 тыс.

О том, как благодаря Тому Брейди «Тампа» выиграла Super Bowl в 2021 году,— в публикации “Ъ” «Триумф переходного периода».

Яна Рождественская