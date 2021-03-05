«Аэрофлот» отрицает планы ввести платную регистрацию на рейсы

Для авиакомпании «Аэрофлот» не актуально введение платной регистрации на рейс в аэропортах, такая инициатива на данный момент не обсуждается, сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин. Ранее газета «Известия» со ссылкой на два источника сообщила, что авиакомпания направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета.

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуется онлайн-регистрацией»,— сказал господин Демин (цитата по ТАСС).

Официальный представитель «Аэрофлота» отметил, что возможное снижение тарифа при регистрации онлайн даже на 150 руб. важно для пассажиров дискаунтера. «Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается»,— добавил он.

Сообщалось, что Росавиация рассмотрела предложение и указала на социальные риски предлагаемой меры. Ведомство также добавило, что изменения в федеральные авиационные правила потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями. В Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

О стоимости авиабилетов — в материале “Ъ” «Цены улетели».