«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани. Он отметил, что все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией. По его словам, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

Он добавил, что эта инициатива направлена на пассажиров лоукостеров. «Для пассажиров дискаунтера снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, это полностью соответствует мировой практике. Для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна»,— сказал Михаил Демин.

Росавиация рассмотрела предложение и указала на социальные риски предлагаемой меры. Ведомство также добавило, что изменения в федеральные авиационные правила потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями. В Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году. По некоторым направлениям цены выше более чем вдвое.

Подробности — в материале “Ъ” «Цены улетели».