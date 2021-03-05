Рособрнадзор не ожидает полного отказа от ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) изменится к 2030 году в связи с цифровизацией, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По мнению господина Музаева, решение полностью от него отказаться вряд ли будет принято.

«Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике»,— заявил господин Музаев журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Минпросвещения предложило расписание ЕГЭ на 2021 год, в соответствии с которым выпускные экзамены российских школьников должны начаться 31 мая и завершиться 2 июля. Дополнительные экзамены предлагается провести с 12 по 17 июля.

Выпускники, не планирующие поступать в 2021 году в вузы, из-за пандемии будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам — по русскому и математике. Сроки экзаменационной кампании будут увязаны с приемной, чтобы все желающие поступить успели подать документы в вузы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Русский сдается».