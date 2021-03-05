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Глава Росприроднадзора предложила составлять экологический рейтинг предприятий

Росприроднадзор предлагает составлять экологический рейтинг промышленных предприятий, сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Для этого предприятия должны будут раскрывать данные по выбросам.

«Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят — кто и как работает»,— сказала госпожа Родионова в интервью «Российской газете».

В феврале Госдума приняла законопроект об экологической информации, его также одобрил Совет федерации. Он устанавливает, что «информация о состоянии окружающей среды является общедоступной», и к ней «не может быть ограничен доступ граждан». Однако, по мнению “Ъ” опрошенных экологов, инициатива не отвечает на запрос общества на регулярные и оперативные данные об окружающей среде.

Подробности — в материале “Ъ” «О среде расскажут много лишнего».

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