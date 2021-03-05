Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $190 млн

Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю по 3 марта составил $190 млн, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. На прошлой неделе он был равен $50 млн.

BCS Global Markets приводит данные Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили притоки в размере $190 млн после $50 млн на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «РИА Новости»).

Международные инвесторы в феврале начали сокращать вложения на рынке российского долга после семимесячного ажиотажного спроса. Падение интереса к облигациям российских компаний происходит на фоне снизившейся популярности долговых обязательств развивающихся стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инвесторы отдают российские долги».