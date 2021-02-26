Приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю составил $50 млн

Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю по 24 февраля составил $50 млн, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. На прошлой неделе он был равен $160 млн.

BCS Global Markets приводит данные Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили притоки в размере $50 млн после $160 млн на предыдущей неделе»,— сказано в обзоре (цитата по «Прайму»).

В феврале международные инвесторы начали сокращать вложения на рынке российского долга после семимесячного ажиотажного спроса. Падение интереса к облигациям российских компаний происходит на фоне снизившейся популярности долговых обязательств развивающихся стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инвесторы отдают российские долги».