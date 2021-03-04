Time поместил на обложку главу центра «Насилию.нет» Анну Ривину

Мартовский выпуск американского журнала Time выйдет с четырьмя вариантами обложки, на одном из которых изображена российская правозащитница, глава центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (признан Минюстом РФ иноагентом) Анна Ривина.

В номере будет опубликована статья «Российские лидеры не собираются справляться с эпидемией домашнего насилия. Вместо них выступили эти женщины». В целом выпуск посвящен «силе женщин в мире, который их подводит», говорится в Twitter журнала.

Russia's leaders won't deal with a domestic violence epidemic. These women stepped up instead https://t.co/bZ7v4ndPYl pic.twitter.com/YJCKGvcEVX — TIME (@TIME) March 4, 2021

На других обложках: Лорен Мартинес, героиня статьи о женщинах, уволенных из-за того, что им пришлось заняться уходом за детьми; Джаммелла Андерсон, основательница Free Food Fridge Albany — организации помощи голодающим, которая установила на улицах города Олбани (штат Нью-Йорк) несколько холодильников с бесплатной едой; беженка с ребенком на руках из Сальвадора, которая прибыла на границу США и Мексики в поисках убежища.

Центр «Насилию.нет» включили в список иноагентов в конце прошлого года. Сейчас Минюст обвиняет его в нарушении закона об иноагентах из-за поддержки организацией законопроекта о домашнем насилии, лекции о проблеме насилия и публикации в СМИ с просьбой к властям «принять меры для защиты жертв домашнего насилия». Центру грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичный протокол составлен на Анну Ривину, ей грозит штраф до 300 тыс. руб. В феврале центр решил оспорить статус иноагента.

Подробнее о преследовании правозащитного центра — в материале “Ъ” «Насилию нет, а Минюст есть».