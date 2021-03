Time поместил на обложку главу центра «Насилию.нет» Анну Ривину

Мартовский выпуск американского журнала Time выйдет с четырьмя вариантами обложки, на одном из которых изображена российская правозащитница, глава центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (признан Минюстом РФ иноагентом) Анна Ривина.

В номере будет опубликована статья «Российские лидеры не собираются справляться с эпидемией домашнего насилия. Вместо них выступили эти женщины». В целом выпуск посвящен «силе женщин в мире, который их подводит», говорится в Twitter журнала.

Russia's leaders won't deal with a domestic violence epidemic. These women stepped up instead https://t.co/bZ7v4ndPYl pic.twitter.com/YJCKGvcEVX