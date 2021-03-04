Американцы оценили базовый доход

В Калифорнии успешно завершился эксперимент по введению безусловного базового дохода. 125 жителей города Стоктон с 2019 года каждый месяц получали по $500 на карту без каких-либо условий. Спустя год число безработных среди них уменьшилось на 12%, в то время как в контрольной группе, не получавшей этих денег, только на 5%. Исследователи проанализировали траты участников эксперимента. На алкоголь, сигареты и другие вредные привычки американцы тратили меньше 1% доходов. Кроме того, все они расплатились с долгами.

Впрочем, не исключено, что такие изменения вовсе не связаны с экспериментом, считает кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Сергей Улюкаев: «Даже невзирая на то, что в этом эксперименте были положительные показатели в отношении изменения образа жизни исследуемых, я считаю, что здесь мы можем путать причину и следствие. Это может быть просто-напросто совпадением, ведь подача заявок безработных в Америке и динамика рынка труда по большому счету в текущей макроэкономической конъюнктуре подвержена циклическим колебаниям. Может быть, структурная безработица поменялась. Нужно смотреть, в какие периоды времени имел место этот эксперимент, каким был уровень безработицы в региональном разрезе, количество новых рабочих мест, появляющихся ежемесячно, против поданных заявлений на бирже труда».

Несколько лет назад похожий эксперимент прошел в Финляндии. 2 тыс. случайно выбранных граждан вместо пособия по безработице получали безусловный базовый доход в размере €560 в месяц. На уровень занятости в стране это не повлияло, однако в среднем эти люди стали работать на шесть дней в году больше, чем другие граждане. По словам проректора Финансового университета Александра Сафонова, большая часть подобных экспериментов заканчивались успешно, и этому есть логичное объяснение.

«Безусловный базовый доход — это всегда сумма ограниченная. Люди стремятся к лучшему стандарту потребления, поэтому они в любом случае будут стараться добиться показателей успеха. Этот доход выполняет роль своеобразного якоря, то есть он позволяет потратить деньги на самое необходимое — на продукты питания и отчасти на оплату коммунальных услуг.

Человек в этом случае смотрит на перспективы долгосрочного трудоустройства, ищет себе более квалифицированную работу с большим доходом. Соответственно, это обеспечивает более устойчивую занятость, чем если бы он впопыхах хватался за первую встречную работу.

Если говорить о распространении такого дохода в более широком масштабе, все-таки надо понимать объемы затрат. Одно дело — профинансировать 125 или 500 человек, и совсем другое — вводить эту историю в целом для всей страны. Есть категория граждан, которые будут против этого, считая других нахлебниками, не готовы будут делиться с ними своими деньгами. Это придется развивать, просто темпы внедрения этой технологии для стран будут разные. Но если мы посмотрим данные Росстата, все большую долю доходов домохозяйств составляет социальная помощь, то есть, по сути, мы в реальности тоже движемся к такому условному безусловному базовому доходу».

Идея с безусловным базовым доходом стала важной частью президентской кампании предпринимателя Эндрю Янга в 2020 году. Консерваторы выступили против того, чтобы расширить калифорнийский эксперимент на более широкие слои населения. Свою позицию они объяснили тем, что нагрузка на бюджет существенно возрастет, и оценили ее в $3 трлн.

Лилия Галявиева