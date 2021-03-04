Средние цены на бензин за неделю выросли на 6 копеек

За неделю с 24 февраля по 1 марта средние потребительские цены на бензин в России выросли на 6 коп. и составили 46,97 руб. за литр, сообщается на сайте Росстата.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 7 коп.— до 44,27 руб. за литр. Аи-95 подорожал на 6 коп.— до 47,92 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-98 выросла на 7 коп.— до 54,55 руб. за литр.

Цены на бензин выросли в 54 центрах субъектов. Больше всего — в Горно-Алтайске (на 3,4%). Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в Красноярске и Йошкар-Оле (на 0,2% и 0,1% соответственно).

Стоимость топлива на бирже после праздников возобновила умеренный рост вслед за ценами на нефть. При этом оптовые цены на топливо в РФ в целом растут существенно медленнее, чем экспортные котировки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин увязался за нефтью».