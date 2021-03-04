СМИ: ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне, сообщают Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на делегатов ОПЕК+. Они также сообщили, что Саудовская Аравия договорилась продлить на апрель добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. На этом фоне нефтяные цены подскочили на 5%.

Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что ОПЕК+ позволит России и Казахстану ненамного увеличить добычу в апреле. Источник ТАСС говорит об обсуждаемом увеличении добычи Россией на 100 тыс. б/с, источник «РИА Новости» — на 115 тыс. б/с.

Цена фьючерсов на нефть выросла после сообщения Reuters о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность продлить добровольное сокращение добычи. Баррель нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) с поставками в мае вырос до $67,05 (+4,65%) к 19:22 мск. Цена WTI на ICE с поставками в апреле выросла до $64,07 (+4,55%).

Вчера, 3 марта, на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ был представлен доклад с базовым сценарием на 2021 год. В соответствии с ним глобальный рынок нефти в 2021 году будет находиться в состоянии дефицита, пик которого может прийтись на май.

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