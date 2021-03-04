Пострадавшую от взрыва газа в Нижнем Новгороде сотрудницу кафе перевели из реанимации

Сотрудницу кафе, которая оказался под завалами в результате взрыва газа у жилого дома в Нижнем Новгороде, перевели из реанимации в палату. Нижегородка получает необходимое лечение, ее состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой, сообщили в Ожоговом центре Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, нижегородка попала в больницу с 35% ожогов тела, ушибами и ранами. Взрыв газа произошел 26 февраля в микрорайоне Мещерское озеро. Взрывом полностью разрушило кафе, пристроенное к первому этажу жилого дома, а взрывной волной выбило стекла и вывернуло рамы в доме. Предположительной причиной инцидента считается утечка газа из магистрального газопровода и скопление его в цоколе кафе.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ-Приволжье «Мещерская сторона поражения».

Виктория Александрова