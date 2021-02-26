Мещерская сторона поражения

Утром из-за взрыва газа на Мещерском бульваре рухнул пристрой двенадцатиэтажного дома, уничтожив кафе и повредив помещения стоматологии и парикмахерской. Спасатели извлекли из-под обломков женщину и отправили ее в больницу, еще два человека пострадали, им оказали помощь и отпустили. Взрывной волной в жилом доме выбило окна и повредило припаркованные автомобили. В причинах инцидента разбирается следствие, многоэтажку обследуют на предмет повреждений, ее жильцов эвакуировали в соседнюю школу.

Взрыв на Мещерском бульваре у дома номер три корпус два прогремел в 9:11 утра. Двенадцатиэтажный жилой дом, по словам очевидцев, сильно тряхнуло, в квартирах попадали вещи, а находившееся в пристрое к первому этажу кафе полностью разрушилось, рассыпались стены соседней стоматологической клиники и учебной студии для парикмахеров. Грохот слышали жители всех соседних домов. Взрывная волна выбила стекла в доме и припаркованных возле него автомобилях, намотав элементы строительных конструкций на столбы и изрешетив осколками проезжавший мимо троллейбус.

«Сначала приняли это за гидроудар от теплоэлектроцентрали, такое случается. Вторая мысль была о землетрясении, хотя откуда оно в Нижнем? И только потом уже пошла информация о взрыве»,— рассказали “Ъ-Приволжье” высыпавшие на улицу местные жители.

Живущий на противоположной от места происшествия стороне Мещерского озера нижегородец сообщил, что услышал очень громкий звук, похожий на взрыв, и его дом «будто подпрыгнул на месте». Другие очевидцы вспомнили, что накануне на станции метрополитена «Стрелка» для фильма снимали сцену теракта и «накликали беду». Жители Мещерского озера выстраивали версии случившегося, кивая на руины суши-бара «Самурай», которые разбирали спасатели в поисках выживших, и рассуждали, что причиной взрыва мог стать газовый баллон на кухне кафе, сам дом не был газифицирован. Впрочем, владелец заведения Александр Ильин опубликовал в социальных сетях видео и заявил, что газа в ресторане не было: «Мы являемся пострадавшими. Слава богу, мы спасли девочку, которая была в кафе – она родилась в рубашке».

Погребенную под завалами женщину спасатели доставали два с половиной часа, расчищая обломки автокраном и специнструментами. Ее госпитализировали с 35% ожогов тела, резаными ранами и ушибом головы.

На момент происшествия точное количество пострадавших под завалами никто не знал, и на какое-то время сотрудники МЧС объявили режим тишины, попросив замолчать всех прибывших к месту взрыва, где уже работали газовые службы, делая замеры концентрации газа, полиция и следователи. Позднее в МЧС сообщили, что в результате взрыва никто не погиб, но пострадали мужчина и две женщины.

Из пострадавшего и обесточенного здания эвакуировали 68 человек, жильцов временно разместили в школе №41. «Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», – сообщил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ведомстве пока не называют возможные версии случившегося. «На месте работают представители газовой службы, Росгвардии, нашей лаборатории для того, чтобы понять, что случилось. Говорить о том, что взорвался чисто газ, у нас нет пока оснований. Все это будет проверено»,– заявил глава регионального управления МЧС Валерий Синьков. В пресс-службе нижегородских структур «Газпрома» воздержались от комментариев до окончания следственных действий.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в Следственном комитете публикуют сообщения о том, что причиной взрыва мог стать газ, скопившийся в подвале дома из-за протечки на магистральном трубопроводе.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода ввели режим чрезвычайной ситуации. В мэрии создан оперативный штаб для ликвидации ЧС, который возглавил господин Сивохин. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. Движение по Мещерскому бульвару временно закрыто, как и выходы на бульвар со станции метрополитена «Стрелка».

Роман Рыскаль, Анастасия Еремина