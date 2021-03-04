Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании

В европейской части России и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будут аномальные холода, ожидают в Гидрометцентре. По словам его научного руководителя Романа Вильфанда, температура упадет на 8–12 градусов.

«Что ожидается (в ближайшие пять дней.— “Ъ”)? На этой карте представлен прогноз аномалий, отклонений температуры от нормы. Вы видите, что значительная территория европейской части страны и Дальний Восток, они закрашены синим цветом, это значит, что отклонение отрицательное, то есть холодная погода»,— сказал Вильфанд. Отклонение от нормы достигнет 8–12 градусов, уточнил он.

Ранее Гидрометцентр предупредил о частой смене погоды на всей территории России в марте. В числе регионов, в которых в течение месяца будет ожидаться температура ниже нормы, синоптик назвал часть севера Урала и севера Западной Сибири, а также северо-восток европейской части России и север Средней Сибири. При этом в Алтайском крае, как сообщалось, ожидается температура чуть выше нормы. В столице ранее был побит рекорд по количеству осадков с 1973 года. В середине февраля в Москве за двое суток выпало 35 см снега.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Москва заснеженная».