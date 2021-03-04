«Роскосмос» запустит собственный телеканал

«Роскосмос» объявил о запуске телеканала «Первый космический», посвященного космической отрасли и устройству Вселенной. По сообщению госкорпорации, партнером по запуску канала стал оператор платного телевидения «Триколор». Канал будет доступен в пакетах спутникового и онлайн-телевидения, а радиостанция «Ретро ФМ» будет транслировать новости телеканала и встречи с космонавтами.

«Эфирное наполнение "Первого космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства»,— указано на сайте «Роскосмоса».

Новый телеканал запускает телекомпания «Первый ТВЧ», производящая тематические каналы «Арсенал», «В мире животных», «Рыболов» и другие. По словам заместителя генерального директора «Триколора» по контентной политике Николая Орлова, за последние два года был зафиксирован «растущий интерес аудитории к космической тематике» (цитата по сайту «Первый ТВЧ»).

«Роскосмос» уже сообщал об участии в медиапроектах. В сентябре 2020 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин объявил, что съемки фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко будут частично проходить в открытом космосе. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, съемки фильма не будут финансироваться за счет бюджета.

О кинопроектах NASA и «Роскосмоса» — в материале “Ъ FM” «Космическую гонку выведут на экраны».