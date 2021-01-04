Космическую гонку выведут на экраны

Космическая гонка между США и Россией развернется на съемочной площадке. Осенью этого года на МКС собираются снимать сразу два фильма. NASA и SpaceX Илона Маска отправят на орбиту Тома Круза. Но опередить американцев рассчитывают в России: над своим проектом на МКС работает режиссер «Холопа» Клим Шипенко. Стоит ли лететь в космос ради красивой картинки? И во сколько могут обойтись съемки? Об этом — Илья Сизов.



Покорение космоса станет, пожалуй, самым сложным трюком в карьере Тома Круза, хотя актер любит рисковать и играть в сложных экшн-сценах, обходясь без каскадеров. А вот кто исполнит главную роль в отечественном фильме, пока неизвестно. Продюсеры лишь сообщили, что это будет женщина, и объявили всероссийский кастинг. Так или иначе, отправлять в космос актеров, известных или неизвестных, — идея странная, в павильоне можно снять куда более эффектные кадры, считает кинокритик Давид Шнейдеров: «Есть все возможности построить огромный павильон, вместить туда очень много пространства и использовать компьютерную графику. В космосе в любом случае все ограничено. Я думаю, что, скорее всего, будут сняты лишь отдельные крохотные эпизоды. Огромное количество аппаратуры, света, кабелей невозможно вывезти в космос».

И над российским, и над американским фильмами работают сильные команды. Картину с Томом Крузом поставит автор «Идентификации Борна» и «Грани будущего» Даг Лайман. Отечественную картину «Вызов» снимает Yellow, Black and White Group – компания создала кассовые хиты «Последний богатырь» и «Холоп». Бюджеты обоих проектов, судя по всему, будут немаленькими. Только билеты на МКС для актера, режиссера и оператора обойдутся в десятки миллионов долларов, отмечает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин: «За полет в космос с американцев брали $90 млн. Для космических туристов лет десять назад это стоило значительно меньше — $10-30 млн. Сумма существенная, особенно в рублях — 2 млрд руб».

Впрочем, не исключено, что американцам удастся сэкономить на полете. Илону Маску нравится производить впечатление на публику. Пару лет назад миллиардер отправил в космос собственную Tesla. Машина вышла на околоземную орбиту под песню Space Oddity Дэвида Боуи. И полет Тома Круза Маск может оплатить сам, считает кандидат технических наук, эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Помните первый запуск Falcon Heavy? Шикарные снимки, кабриолет, музыка Боуи. Все было сделано очень красиво, эффектно, потому что Маск шикарный маркетолог. Здесь то же самое — турист будет с именем.

Это будет шикарный фильм, который выйдет в мировой прокат, и это будет работать на Маска. Поэтому в принципе он может вообще отправить его в космос за свой счет».

Российский вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что съемки космического фильма не будут финансироваться за счет бюджета, и посоветовал продюсерам искать спонсоров. Но окупятся ли вложения? Конечно, режиссер «Вызова» Клим Шипенко снял самый кассовый фильм в российской истории: «Холоп» собрал в прокате больше 3 млрд руб. Но даже если космический фильм побьет этот рекорд, не факт, что его можно будет считать коммерчески успешным, отмечает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Если российские кинопроизводители смогут снять что-то наподобие “Аватара”, то они смогут претендовать на сборы уровня “Гравитации”. Есть яркая интересная идея Тома Круза, и есть ответ нашего “Роскосмоса”, что мы сделаем не хуже. Но на чем эта уверенность базируется, совершенно непонятно».

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К слову, Клим Шипенко заявил, что готов помочь американской команде в работе над фильмом. А вот продюсер Константин Эрнст не удержался от сравнений съемок с космической гонкой и выразил надежду, что Россия в ней финиширует первой.