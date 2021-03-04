Столтенберг: если бы Украина была в НАТО, Крым не отошел бы к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. Он сказал это в ответ на один из вопросов студентов после выступления в Колледже Европы в Брюгге.

«Мой короткий ответ: этого (воссоединения РФ и Крыма.— “Ъ”) бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного»,— сказал он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Йенс Столтенберг назвал главными угрозами для Североатлантического альянса и Евросоюза Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину «проектом западных стран». Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение $250 млн Украине на военную помощь.

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».