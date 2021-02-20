Пентагон пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Глава Пентагона США Ллойд Остин во время телефонного разговора пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», говорится в сообщении Пентагона.

«Остин подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность»,— сообщается на сайте Пентагона. Господин Остин во время разговора также отметил, что Украине необходима реформа в оборонном секторе.

В заявлении Пентагона сказано, что Андрей Таран поблагодарил Ллойда Остина за поддержку. Он также заявил о приверженности преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством. По его словам, такой вывод основан на антироссийских действиях украинского руководства. Он также назвал Украину «проектом западных стран».