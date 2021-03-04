Доходность хедж-фонда, против которого играли трейдеры с Reddit, выросла более чем на 20%

По данным телеканала CNBC, в феврале доходность хедж-фонда Melvin Capital, против которого пользователи интернет-ресурса Reddit ранее устроили атаку на бирже, составила 21,7%.

Напомним, в конце года трейдеры-любители с Reddit сочли несправедливым, что хедж-фонды Melvin Capital и Citadel держат короткие позиции по акциям компаний GameStop, AMC и ряда других, играя таким образом на их понижение. При помощи финтех-приложения Robinhood пользователи Reddit начали массово покупать акции GameStop и AMC, что привело к многократному росту их стоимости, а хедж-фонды в январе понесли многомиллиардные убытки. Так, например, доходность по операциям Melvin Capital по итогам января сократилась на 53%.

Однако уже в феврале, когда ситуация вокруг GameStop, AMC успокоилась, хедж-фонд Melvin Capital смог отыграть часть потерь, понесенных ранее. Основатель этого фонда Гейб Плоткин был в числе тех, кто дал показания Конгрессу о событиях конца января. Помимо него показания дал один из трейдеров с Reddit Кит Джилл, основатель финтех-приложения Robinhood Влад Тенев, а также глава инвестфонда Citadel Кен Гриффин.

О том, почему произошел «бунт» на Уолл-стрит, читайте в материале “Ъ-Деньги” «Геймификация финансовых рынков».

Евгений Хвостик