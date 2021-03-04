Захарова: США считают врагами всех своих конкурентов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для США представляют угрозу любые страны, которые составляют им конкуренцию. По ее словам, с этим связана политика сдерживания России, противостояние с Китаем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай — это единственная страна, «способная серьезно бросить вызов способности США формировать глобальную систему "правил, ценностей и отношений"». Господин Блинкен заявил, что отношения с Китаем будут приоритетом во внешней политике, они будут строиться на основе конкуренции. При этом он сказал, что Россия также представляет для США серьезный вызов.

«Основным врагом они будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество (западных стран и США.— “Ъ”), их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах»,— заявила госпожа Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе. С Китаем те же самые проблемы»,— сказала Мария Захарова.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что новая администрация США будет пересматривать отношения с Китаем. По его словам, Вашингтон будет избегать открытого конфликта, предпочитая «предельную конкуренцию».

О будущем американо-китайских отношений — в материале “Ъ” «От беспредела к предельной конкуренции».