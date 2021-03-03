03 марта, среда
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Замглавы Роспечати Владимир Григорьев освобожден от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева, следует из распоряжения главы правительства.

«Освободить Григорьева Владимира Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям»,— говорится в документе.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати. Правопреемником агентств было назначено Минцифры, в том числе по судебным обязательствам.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь».

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