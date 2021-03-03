Матвиенко поддержала внесение запрета на трэш-стримы в УК РФ

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что запрет трэш-стримов должен быть закреплен в отдельной статье Уголовного кодекса России. Обсуждение введения запрета началось после смерти одной из участниц такой трансляции.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью (в УК РФ о запрете трэш-стримов.— “Ъ”). Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьезная, она обрела системный характер»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании палаты (цитата по ТАСС).

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что обсуждаются два варианта: дополнение в существующие статьи УК и КоАП РФ и введение в УК РФ самостоятельной статьи. По его словам, работу над предложениями планируется завершить до конца весны.

В конце 2020 года господин Пушков предложил внести поправки о запрете трэш-стримов в интернете к ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В качестве наказания предложен штраф 300–600 тыс. руб., удержание зарплаты в течение от двух до пяти лет, принудительные работы или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Подробнее — в материале “Ъ” «Трэш-стримерам грозят шестилетним сроком».