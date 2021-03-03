TikTok заявил об оперативной блокировке призывов к суициду

Социальная сеть TikTok заявила, что оперативно удаляет со своей платформы видеоролики, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Об этом компания сообщила после появления видеозаписей, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида 3 марта.

«Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества и блокируем соответствующие хештеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).

В TikTok добавили, что показывают специальные ресурсы поддержки и телефон доверия пользователям, которые ищут такой контент в приложении. «Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok»,— сообщает соцсеть.

Ранее департамент образования Москвы потребовал, чтобы классные руководители оповестили родителей о призывах к подросткам совершить самоубийство 3 марта. Депутат Ирина Яровая потребовала от СКР найти тех, кто стоит за призывами к суициду. После этого глава комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с призывами к детскому суициду в социальных сетях.

Подробности — в материале “Ъ” «TikTok столкнулся с панической атакой».