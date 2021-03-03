VK Pay представил виртуальную карту

Сервис VK Pay (входит в экосистему «ВКонтакте») запустил бонусную программу с кешбэком от 2% и выпустил виртуальную карту, следует из сообщения компании. Виртуальная карта выпущена совместно с платежной системой Visa. За покупки по ней также начисляется 2% кешбэка в виде бонусов, эквивалентных рублям.

Виртуальная карта позволяет получить кешбэк не только за онлайн-покупки, но и при офлайн-оплате. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости покупок, среди партнеров — «AliExpress Россия», «Связной», «МегаФон Ритейл», «Технопарк», GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group.

Отдел медиа и телекоммуникаций