Энергетики «Т Плюс» помогли восстановить теплоснабжение храма Стефана Великопермского в Перми

В Пермский филиал «Т Плюс» поступила благодарность Главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова за оперативную помощь в организации стабильного теплоснабжения объекта культурного наследия – храма-часовни святого Стефана Великопермского в Ленинском районе Перми.

Чтобы обеспечить надежное отопление в религиозном сооружении, специалисты провели ремонтно-восстановительные мероприятия на участке распределительной теплосети и на внутренних сетях объекта, а также соседнего с ним здания. Меры были приняты оперативно, несмотря на наружную температуру около минус 25 градусов Цельсия.

«Сигнал от федерального ведомства был принят оперативными бригадами и отработан в кратчайшие сроки. Социальные и культурные объекты являются приоритетом для работы теплоснабжающей компании наравне с жилым фондом. Для энергетиков было важно оказать помощь городскому объекту, который имеет большое общественное значение для населения», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят также теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.