Суд Нидерландов арестовал виллу Квинси Промеса

Суд Нидерландов наложил арест на имущество футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в Утрехте, сообщает De Telegraaf. Речь идет о вилле стоимостью €2,1 млн и пристройке, оцененной в €600 тыс.

Квинси Промес является фигурантом уголовного дела о поножовщине, происшедшей в июле прошлого года на семейной вечеринке, которую футболист устроил на складе своей компании. Двоюродный брат господина Промеса утверждает, что тот ударил его ножом, что привело к серьезной травме колена. Сам футболист все обвинения отвергает. В декабре 2020 года он был арестован и провел в тюрьме двое суток. Сначала адвокат Квинси Промеса заявлял, что футболист уже ушел с вечеринки во время инцидента с поножовщиной. Позже новый адвокат господина Промеса отказался от этой версии, заявив вместо этого, что у стороны защиты есть свидетели, которые могут подтвердить, что ножевое ранение нанес кто-то из гостей вечеринки.

Напомним, что Квинси Промес перешел в конце февраля в «Спартак» из амстердамского «Аякса» за €8,5 млн. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на три с половиной года.

Подробнее о трансфере читайте в публикации “Ъ” «Квинси Промес доехал до Москвы».

Кирилл Сарханянц