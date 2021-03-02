Главного судебного пристава Якутии заподозрили в воспрепятствовании предпринимательству

Следственное управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело в отношении главного судебного пристава республики Алексея Никифорова и одного из его заместителей. Им инкриминируется воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщается на сайте СКР во вторник, 2 марта. Дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и полицейским управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.

По предварительным данным следствия, УФССП провело тендер на подряд по отдельным видам работ ценой свыше 34 млн руб. на стройке административного здания ведомства в Якутске. «При этом должностные лица управления с использованием своего служебного положения оказали противодействие заключению коммерческой организацией, победителем аукциона, названного государственного контракта»,— приводится в сообщении слова помощника руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Надежды Дворецкой.

Выигравшая фирма, испугавшись включения в реестр недобросовестных поставщиков, подписала контракт. При этом в документе были существенные различия между проектной и сметной документацией, а также неучтенный объем работ. По версии следствия, фигуранты поставили подрядчика в условия, при которых выполнить госконтракт было невозможно, а затем, действуя в интересах другой строительной организации, вынудили его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ.

В настоящее время следователи и оперативники проводят обыски и допросы.

Тимур Галин, Якутск