В Анапе возобновили снос самостроев на Витязевской косе

В Анапе возобновился снос капитальных сооружений, построенных на песчаных дюнах на Витязевской косе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей региона, в 2015 году этот участок предоставили в аренду местному предпринимателю под создание парка аттракционов. Кроме того, в 2018 году Анапский городской суд разрешил построить в дюнах спортивную базу из шести блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Однако застройщик участка требований не выполнил и возвел 10 объектов, из них шесть – пятиэтажных и четыре – четырехэтажных.

В 2019 года администрация Анапа подала в суд исковое заявление о признании самостроями возведенных сооружений. В июне 2020 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил требования властей города о сносе. Однако в декабре 2020 года демонтаж пришлось временно приостановить из-за ареста объектов: он был связан с тем на застройщика был подан еще один иск – со стороны третьего лица – с требованием взыскания задолженности. По данным администрации Кубани в феврале арест удалось и снов объектов возобновился.

Песчаные дюны пытаются эксплуатировать не по назначению уже не впервые. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года мэрия Анапы совместно с правоохранительными органами организовали проверку по факту разрытия песчаной дюны на Пионерском проспекте.

Летом 2020 года во время поездки в Витязево губернатор Кубани Вениамин Кондратьев что дюны – визитная карточка курорта и застраивать эти территории недопустимо.

В сентябре глава региона подписал постановление о создании особо охраняемых зон на территории природного парка «Анапская пересыпь» и заказника «Анапский». Создание двух новых ООПТ поможет не допустить застройку песчаных дюн на Витязевской и Бугазской косах.

Снос самостроев в Анапе за последнее время проводится не впервые. Так, 18 февраля сообщалось, что на курорте демонтируют 12-этажный многоквартирный дом на улице Таманской. 20 февраля стало известно, что в поселке Витязево снесут гостевой комплекс Sunny Village, также признанный судом самостроем.

Алексей Белянин